Aumentó colegiatura en las escuelas privadas
Varía según grado en colegio, prestigio y actividades paraescolares
A pocos días del inicio del ciclo escolar, las familias potosinas enfrentan un incremento significativo en los gastos por colegiaturas en escuelas privadas, además de uniformes, útiles y mochilas. En el nivel medio superior, los pagos mensuales superan con facilidad los 3 mil pesos.
De acuerdo con información de páginas web oficiales de instituciones privadas de la capital, los costos varían ampliamente según el nivel educativo, prestigio del colegio y servicios incluidos.
El Instituto Salesiano Carlos Gómez cobra mensualidades de $3,220 en primaria, $3,550 en secundaria y $4,270 en bachillerato universitario. Por su parte, el Instituto Potosino Marista tiene colegiaturas de $4,600 en primaria y $6,300 en secundaria. En el caso del Instituto Humboldt, los precios oscilan entre $3,500 en preescolar y $4,300 en preparatoria.
Cabe destacar que estos montos no incluyen la inscripción anual, que en estos tres colegios puede variar entre 6 mil y 13 mil pesos, según el nivel educativo y la institución.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Factores como la reputación de la institución y servicios adicionales como seguros, actividades deportivas o licencias incluidas influyen en la variación de los costos, explicaron fuentes del sector educativo.
El panorama refleja que, pese a la diversidad de opciones, las familias deben prever un gasto elevado para garantizar la educación privada de sus hijos, situación que se repite cada ciclo escolar y representa un reto económico para muchas casas potosinas.
no te pierdas estas noticias
Municipio realiza estudio para reconstruir puente de Universidad
Rolando Morales
El objetivo es determinar su estado actual y determinar las acciones
Informales ganan terreno al comercio
Samuel Moreno
Tras la polémica sobre la magnitud de la informalidad, el Inegi revela que aumentó, mientras que los negocios formales son menos