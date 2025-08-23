Aumentó colegiatura en las escuelas privadas

A pocos días del inicio del ciclo escolar, las familias potosinas enfrentan un incremento significativo en los gastos por colegiaturas en escuelas privadas, además de uniformes, útiles y mochilas. En el nivel medio superior, los pagos mensuales superan con facilidad los 3 mil pesos.

De acuerdo con información de páginas web oficiales de instituciones privadas de la capital, los costos varían ampliamente según el nivel educativo, prestigio del colegio y servicios incluidos.

El Instituto Salesiano Carlos Gómez cobra mensualidades de $3,220 en primaria, $3,550 en secundaria y $4,270 en bachillerato universitario. Por su parte, el Instituto Potosino Marista tiene colegiaturas de $4,600 en primaria y $6,300 en secundaria. En el caso del Instituto Humboldt, los precios oscilan entre $3,500 en preescolar y $4,300 en preparatoria.

Cabe destacar que estos montos no incluyen la inscripción anual, que en estos tres colegios puede variar entre 6 mil y 13 mil pesos, según el nivel educativo y la institución.

Factores como la reputación de la institución y servicios adicionales como seguros, actividades deportivas o licencias incluidas influyen en la variación de los costos, explicaron fuentes del sector educativo.

El panorama refleja que, pese a la diversidad de opciones, las familias deben prever un gasto elevado para garantizar la educación privada de sus hijos, situación que se repite cada ciclo escolar y representa un reto económico para muchas casas potosinas.