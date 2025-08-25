Aumentos en el Municipio, sólo a quienes ganan menos

El Ayuntamiento de San Luis Potosí aclaró que la reciente reforma al Presupuesto de Egresos para el presente año fiscal, con el objetivo para incrementar los salarios de trabajadores del Ayuntamiento de la capital, sólo corresponderá al personal con los menores ingresos.

Según la publicación oficial del Ayuntamiento de San Luis Potosí, en el Periódico Oficial del Estado se aprobaron reformas a los artículos 32 y 36 del Presupuesto de Egresos para este 2025.

La reforma señala que busca garantizar equidad salarial entre los trabajadores municipales, en especial los de menores ingresos, puesto que la medida responde al incremento de la inflación en 2025, la cual fue del más del 4.5 por ciento en el primer semestre y que afectó el poder adquisitivo, por lo que este ajuste salarial es retroactivo al 1 de enero de 2025.

Por lo que los aumentos quedaron establecidos de la siguiente manera: 12 por ciento para sueldos de hasta 7 mil 487 pesos; 10 por ciento para quienes ganan hasta 7 mil 898 pesos; 7 por ciento

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

para salarios de hasta 9 mil 298 pesos; 5 por ciento para ingresos de hasta 9 mil 924 pesos; 3 por ciento para quienes reciben hasta 22 mil 869 pesos y 2 por ciento para quienes perciben hasta 37 mil 203 pesos mensuales.

Sin embargo, el acuerdo que bajo ningún esquema se concibe un incremento a los mandos superiores del personal de confianza de las diversas dependencias de la Administración Pública Municipal, y que los incrementos propuestos, se plantean con plena responsabilidad presupuestal.

Con esta reforma, también se actualizan los tabuladores de

remuneraciones del personal de base, de confianza y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).