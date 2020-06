Aun a distancia, "El Mijis" causa controversia y motiva moción de orden en sesión legislativa

En el espacio de Asuntos Generales de la sesión ordinaria de hoy del Congreso, el diputado sin partido Pedro César Carrizalez Becerra difundió un video en el que un intérprete de rap hizo crítica social en contra de las decisiones legislativas que han impedido el aborto legal en San Luis Potosí.

Ante la inusual situación, varios congresistas solicitaron al presidente de la Directiva que aplicara una moción de orden para interrumpir la difusión del video musical.

El rapero, en el particular estilo del género, señaló que la inexistencia del aborto legal en el estado perjudica los derechos de todas las mujeres, pero en especial de aquellas que no cuentan con recursos económicos para acudir a clínicas seguras como lo hacen jóvenes de "clases ricas".

También expresó que en la Ciudad de México y en Oaxaca, entidades donde ya se aprobó la interrupción legal del embarazo, "las muertes han disminuido" y señaló que, por supuesto, el avance legal debe ir acompañado por una mayor educación sexual pero con el derecho a "decidir sobre su propio cuerpo".

La actuación del rapero "invitado" a la sesión por "El Mijis", fue interrumpida por el diputado Martín Juárez Córdova, quien como presidente de la Directiva le pidió al legislador sin partido que retomara la voz para exponer los asuntos que tuviera en mente, pero Carrizales Becerra ya no respondió a los llamados hechos en ese momento.

En una segunda intervención, "El Mijis" explicó que el video es parte de una campaña que ha comenzado a nivel nacional para promover el aborto legal y asistido y que en ningún momento se trató de "una payasada" como lo calificó el diputado Rolando Hervert Lara.

"Fue un ejercicio de libre expresión. No le falté el respeto a nadie. Que no se me diga payaso, porque solo es libertad de expresión", concluyó el legislador.

Después, espacio de Asuntos Generales pasó entonces a otros temas, como los juicios políticos, la falta de un fiscal anticorrupción, la inseguridad y otros.





