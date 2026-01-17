Aún buscan solución a problema de taxistas en Alameda

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) implementará acciones para desalojar la concentración de taxistas en la zona de la Alameda, con el objetivo de ordenar la operación del servicio y mejorar las condiciones de seguridad para la población, informó la titular de la dependencia, Araceli Martínez Acosta.

La funcionaria explicó que estas medidas buscan reducir riesgos y conflictos viales en un punto de alta afluencia, donde se registra la concentración de unidades del servicio de taxi. Señaló que el ordenamiento forma parte de una estrategia más amplia para mejorar la movilidad en esta área de la capital potosina.

En relación con estudios de movilidad realizados por la organización Derechos Urbanos, que recientemente difundió un estudio sobre cruces conflictivos en zonas como la glorieta Bocanegra y el área del Hospital Central, donde se advierte la existencia de un paradero que no correspondería a los taxistas y que genera afectaciones a la vialidad, Martínez Acosta indicó que la dependencia se mantiene abierta al diálogo con los distintos colectivos.

La titular de la SCT afirmó que el gobierno estatal mantiene una política de puertas abiertas y convocó a las organizaciones y grupos interesados a acercarse para compartir sus observaciones y propuestas, las cuales, dijo, pueden aportar información valiosa para la construcción del nuevo plan de movilidad.

Martínez Acosta reiteró que la participación de los distintos sectores es considerada dentro del proceso de planeación, con el fin de atender los puntos críticos de la ciudad y avanzar en un esquema de movilidad más ordenado.