Aún buscan solución para el agua turbia en Ciudad Valles

La compra de materiales de filtración por cuatro millones de pesos podría ser la solución contra la turbidez en Ciudad Valles

Por Huasteca Hoy

Septiembre 29, 2025 02:38 p.m.
A
Foto: Huasteca Hoy

Foto: Huasteca Hoy

CIUDAD VALLES.- No hay solución contra el agua turbia, sino hasta que se puedan cambiar materiales filtrantes en la planta de la Dapas.

Esto, de acuerdo con lo dicho por el director del organismo, Osmín Meraz Echeverría, quien comentó que la solución más cercana en contra de la contaminación se encuentra en la compra de materiales de filtración con un costo de alrededor de cuatro millones de pesos que se pueden colocar solamente durante los meses de temperatura más baja, es decir, entre noviembre y enero.

Por lo pronto, cada que llueva, habrá turbiedad, porque refiere que el sistema de bombeo no para y que prefieren que siga en funciones a causar un problema de desabastecimiento.

Desde el sábado, la turbiedad al agua que provee la Dapas a las casas de Ciudad Valles era evidente.

La lluvia del sábado en la madrugada y de varios lapsos de este domingo volvió a enturbiar el río por el arrastre de sedimentos y lodos que inmediatamente se ven reflejados en las viviendas de miles de usuarios, mismo que están conscientes de que no pueden tomar esa agua, pero tampoco la pueden utilizar para lavar ropa, trastes o para hacer limpieza en sus hogares.

