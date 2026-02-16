Autoridad desoye llamado de auxilio

Habitantes de la colonia Villas del Sauzalito denunciaron la falta de respuesta oportuna de las autoridades ante el incendio registrado la tarde del 14 de febrero en la zona del Río Paisanos.

De acuerdo con el pronunciamiento vecinal, el fuego comenzó alrededor de las 17:00 horas en el tramo comprendido desde el área conocida como "El Vivero" hasta la avenida del Sauce. Señalaron que, ante la ausencia de apoyo institucional, fueron las y los propios vecinos quienes intentaron contener las llamas de manera solidaria.

Hasta las 20:00 horas, el incendio continuaba activo, generando daños ambientales y riesgo para las viviendas cercanas, además de afectar la calidad del aire en la zona. Los habitantes advirtieron que la situación representó un peligro para la comunidad.

Recordaron que en el último año se han plantado más de 600 especies nativas en el área como parte de un esfuerzo ciudadano de restauración ecológica, impulsado por residentes y colectivos comprometidos con la recuperación ambiental del río.

