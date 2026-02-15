logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CUMPLE 40 AÑOS!

Fotogalería

¡CUMPLE 40 AÑOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Tangamanga apuesta por trabajo comunitario y no por multas

Parque Tangamanga 1 cuenta con 56 guardaparques que vigilan a miles de visitantes cada día.

Por Rubén Pacheco

Febrero 15, 2026 01:39 p.m.
A
Tangamanga apuesta por trabajo comunitario y no por multas

Derivado del incumplimiento continuo de faltas administrativas,  en lugar de aplicar sanciones económicas a los infractores, se les establece un pago, a través de trabajo comunitario en los complejos recreativos, informó Joaquín García Martínez, director de los Centros Estatales de Cultura y Recreación Tangamanga (CECURT).

Describió que informó que diariamente los guardaparques atienden tres faltas al reglamento interno de los parques, relacionados con acceder el límite de seguridad máxima y consumir bebidas embriagantes.

Explicó que, en algunos casos, los oficiales retiran del lugar a las personas que consumen alcohol y en otros, se les sugiere realizar actividades comunitarias como resarcimiento a las faltas cometidas.

En entrevista, exteriorizó que, en la actualidad el parque Tangamanga 1 cuenta con 56 guardaparques, quienes se dedican a vigilar y mantener la seguridad de todos los asistentes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"Por lo general, lo que nosotros tratamos de generarles alguna actividad social que puedan llegar a desarrollar dentro de los parques Tangamanga; algún tipo de reforestación o alguna limpieza", remató.

La velocidad máxima permitida para vehículos en general dentro de los parques, es de 20 kilómetros por hora, cuyos espacios reciben  diariamente alrededor de 10 mil personas, y entre 25 mil y 50 mil visitantes los fines de semana.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Tangamanga apuesta por trabajo comunitario y no por multas
Tangamanga apuesta por trabajo comunitario y no por multas

Tangamanga apuesta por trabajo comunitario y no por multas

SLP

Rubén Pacheco

Parque Tangamanga 1 cuenta con 56 guardaparques que vigilan a miles de visitantes cada día.

Huasteca enfrenta reto por ausencias juveniles, señala SEGE
Huasteca enfrenta reto por ausencias juveniles, señala SEGE

Huasteca enfrenta reto por ausencias juveniles, señala SEGE

SLP

Samuel Moreno

La Secretaría de Educación vincula el uso intensivo de redes sociales con el aislamiento y ausencias temporales en jóvenes.

Patrimonio de El Saucito entra en fase de resguardo
Patrimonio de El Saucito entra en fase de resguardo

Patrimonio de El Saucito entra en fase de resguardo

SLP

Rubén Pacheco

La Secretaría de Cultura vigila que el ayuntamiento y promotores cumplan con la protección del patrimonio cultural declarado.

Rechazan torre de nueve niveles en Lomas
Rechazan torre de nueve niveles en Lomas

Rechazan torre de nueve niveles en Lomas

SLP

Rolando Morales

Vecinos advierten que la red sanitaria no soportará carga adicional de nuevo edificio.