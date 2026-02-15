Hoteles de SLP esperan alza en Semana Santa

La ocupación hotelera en la ciudad de San Luis Potosí se mantiene en niveles moderados al arranque de 2026, con promedios cercanos al 55 por ciento, aunque se prevé un repunte significativo durante la próxima temporada alta de Semana Santa, de acuerdo con datos del sistema DataTur de la Secretaría de Turismo federal.

Información oficial del monitoreo hotelero indica que la capital potosina ha sostenido en los últimos meses una ocupación media superior al 50 por ciento, comportamiento que la coloca como un destino urbano estable dentro del interior del país, impulsado principalmente por turismo de negocios y eventos.

Sin embargo, los periodos vacacionales elevan considerablemente la demanda de hospedaje. Tan solo durante la Semana Santa de 2025, la ciudad alcanzó alrededor del 70 por ciento de ocupación hotelera, mientras que a nivel estatal el promedio superó el 73 por ciento, con picos cercanos al 90 por ciento en la región Huasteca.

Pese a estos repuntes estacionales, el desempeño mensual puede variar. Por ejemplo, en abril de 2025 —cuando también se celebró la Semana Santa— la capital registró una ocupación promedio de 56.7 por ciento, prácticamente sin cambios respecto al año previo, lo que evidencia que los grandes eventos no siempre garantizan incrementos sostenidos.

De acuerdo con la Secretaría de Turismo federal, el sistema DataTur monitorea de forma permanente variables como cuartos disponibles, cuartos ocupados y llegada de turistas en los principales destinos del país, lo que permite anticipar tendencias para periodos vacacionales.

Con este panorama, autoridades y sector turístico prevén que la Semana Santa de 2026 —considerada la temporada más importante para el turismo religioso y cultural— impulse nuevamente la ocupación hotelera en la capital y en destinos como la Huasteca Potosina, especialmente por eventos emblemáticos como la Procesión del Silencio y la oferta natural del estado.