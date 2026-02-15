Patrimonio de El Saucito entra en fase de resguardo

Después que el cementerio y las festividades patronales del Saucito fueron declaradas patrimonio cultural de la entidad, Mario García Valdez, titular de la Secretaría de Cultura (Secult) del Gobierno del Estado, anunció que se dará seguimiento al cumplimiento del decreto administrativo.

Explicó que, a través de la Dirección de Patrimonio Cultural, la Secult vigilará que el ayuntamiento de San Luis Potosí y los portadores de las tradiciones, den cumplimiento a la protección y resguardo de los bienes culturales.

García Valdez recordó que, entre otras consideraciones, la declaratoria establece acciones de mantenimiento, conservación, promoción y difusión de la riqueza cultural tales expresiones, ubicadas al norte de la capital potosina.

Como parte de la declaratoria, informó que recientemente se reunió con el alcalde Enrique Francisco Galindo Ceballos y en próximas fechas sostendrá un encuentro con los promotores de la festividad del señor del Saucito, en aras de generar las condiciones de colaboración para la protección de dicho patrimonio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El Polígono A del panteón concentra el área histórica donde se ubican los monumentos, mausoleos y tumbas más antiguos, con mayores atributos artísticos y estéticos.

De acuerdo con registros oficiales, el camposanto fue i, naugurado el 16 de septiembre de 1889 por el gobernador Carlos Díez Gutiérrez y abierto al público el 12 de octubre del mismo año, es decir, tiene poco más de 136 años de operación en la ciudad.