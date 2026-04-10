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Avalan cambios a ley para adultos mayores en SLP

Congreso incorpora inclusión y no discriminación

Por Redacción

Abril 10, 2026 02:26 p.m.
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Avalan cambios a ley para adultos mayores en SLP

El Congreso del Estado de San Luis Potosí avaló modificaciones a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, con el objetivo de fortalecer la protección y garantizar una atención más integral a este sector.

La propuesta, presentada por la diputada Diana Ruelas Gaitán, incorpora principios como inclusión, accesibilidad y no discriminación, para asegurar la participación de las personas adultas mayores en igualdad de condiciones.

Con estas reformas, se busca que las políticas públicas consideren de manera obligatoria las necesidades específicas de este grupo, no solo en asistencia social, sino también en salud, educación, justicia, trabajo y vivienda.

Además, se incluye el principio de transversalidad, que obliga a las autoridades a coordinarse para garantizar sus derechos desde distintos ámbitos de gobierno.

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El dictamen también plantea una mayor corresponsabilidad entre familias, sociedad y autoridades, con el fin de mejorar el bienestar físico y mental de las personas adultas mayores en la entidad.

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