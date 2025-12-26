Avances positivos en saneamiento de Presa San José, dice Galindo

El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, aseguró que el proceso de saneamiento de la Presa San José avanza de manera positiva y que, lejos de representar únicamente un problema ambiental, la presencia del lirio acuático ha mostrado efectos más favorables que negativos, de acuerdo con estudios recientes realizados por investigadores del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (Ipicyt).

Galindo explicó que el Gobierno Municipal trabaja en la construcción de un modelo integral para la conservación del perímetro de la presa, el cual, contempla el análisis científico del lirio y su papel dentro del ecosistema.

Señaló que este enfoque representa una novedad a nivel nacional, ya que se está atendiendo el tema desde una perspectiva técnica y de fondo, con la participación directa de especialistas que evalúan tanto los beneficios como los riesgos de esta planta acuática.

De acuerdo con los hallazgos preliminares, el edil reiteró que en el caso específico de la Presa San José, el balance ambiental del lirio resulta positivo, lo que abre la posibilidad de replantear las estrategias tradicionales de manejo. "Visto con datos científicos, tiene más cosas buenas que malas", subrayó, al tiempo que adelantó que los resultados apuntan a una mejora significativa en las condiciones del embalse.

El alcalde añadió que este modelo ya está siendo presentado para su revisión ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con la intención de que pueda replicarse en otras presas del país. Consideró que la experiencia de San Luis Potosí podría convertirse en un referente nacional para el manejo sustentable de cuerpos de agua, integrando ciencia, conservación ambiental y políticas públicas de largo plazo.