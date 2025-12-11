Avanza en Congreso reforma que garantiza gobernadora en 2027

Las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Régimen Interno y Asuntos Electorales del Congreso del Estado aprobaron por mayoría el dictamen relativo a la iniciativa que garantiza la paridad de género en las candidaturas a la gubernatura y obligaría a que, en 2027, todos los partidos postulen a mujeres.

La propuesta nació en el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) y el dictamen reforma la Constitución Política del Estado y diversas disposiciones de la Ley Electoral de San Luis Potosí.

El secretario técnico expuso que la propuesta plantea modificaciones en varios ejes, entre ellos el adelanto del inicio del proceso electoral al 15 de noviembre del año previo; la remuneración de integrantes de comisiones distritales y municipales; un procedimiento sumario para la revocación de nombramientos; la eliminación de la entrega física de la Ley Electoral a presidentes de casilla; y ajustes en prerrogativas y fiscalización, incluyendo límites del 25% mensual en la ministración de recursos y obligaciones de informes mensuales para organismos descentralizados.

Asimismo, propone sustituir los debates distritales por debates obligatorios en al menos cinco municipios con mayor lista nominal, así como incorporar notificaciones por estrados y fortalecer diligencias en procedimientos de quejas.

El eje central de la iniciativa —detalló— es la incorporación de una regulación expresa para garantizar la paridad de género en la postulación a la gubernatura, cargo que nunca ha sido ocupado por una mujer en la entidad, y para la integración de ayuntamientos, pues 19 municipios jamás han sido encabezados por una mujer. Señaló también la falta de reglas claras en materia de sustituciones, fiscalización, remuneraciones y organización electoral justifican la actualización del marco normativo.

Añadió que el dictamen se sustenta en mandatos constitucionales federales, estándares internacionales y criterios jurisdiccionales que obligan a garantizar la igualdad sustantiva y a eliminar barreras históricas de participación para las mujeres.

Durante la votación, por parte de la Comisión de Puntos Constitucionales se emitieron cinco votos a favor, uno en contra y una abstención. En la Comisión de Régimen Interno y Asuntos Electorales, cuatro diputados votaron a favor y dos en contra. Con ello, las comisiones aprobaron por mayoría el dictamen.

En asuntos generales, el diputado Carlos Arreola Mallol (Morena) explicó que su abstención obedeció a que su bancada aún no ha definido una postura colectiva y que Morena decidirá en bloque una vez que se acuerde una postura con la dirigencia estatal y nacional.

El diputado Héctor Serrano Cortés (PVEM) afirmó que la aprobación constituye un hecho histórico para la igualdad sustantiva: "Es impresionantemente absurdo y grosero que cuando se habla de entregarle una posición a las mujeres se hable de cuotas de género. La igualdad sustantiva habla de efectividad en la participación de las mujeres".

La diputada Nancy Jeanine García, de Morena, explicó que votó en contra de la reforma de paridad por razones personales y técnicas, al considerar que "no es necesario una ley en ese sentido de paridad". Afirmó que su postura no implica un rechazo a los derechos políticos de las mujeres, sino que responde a que el tema ya está establecido en otras disposiciones y debería esperarse la armonización con la reforma electoral federal.

Por su parte, el diputado Rubén Guajardo Barrera, del PAN, señaló que decidió no abrir el debate en comisiones, pero adelantó que en el Pleno su bancada fijará un posicionamiento.

El diputado, agregó que existen vías como las acciones de inconstitucionalidad, que pueden ser promovidas por partidos nacionales si consideran que se vulnera la normativa electoral, aunque aclaró que no depende de él como legislador local.

Se informó que el dictamen podría ser sometido al Pleno en la sesión del próximo domingo, junto con otros asuntos pendientes.