Avanza federalización de nómina de Telesecundarias: SEGE

La federalización de la nómina de Telesecundaria en San Luis Potosí registra avances significativos y podría concretarse antes de que concluya el presente ciclo escolar, informó el titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), Juan Carlos Torres Cedillo.

El funcionario explicó que el proceso se desarrolla como una gestión directa del Ejecutivo Estatal ante la Federación, en la que participan de manera coordinada la Secretaría de Finanzas y la SEGE, cada una en su ámbito de competencia.

Mientras Finanzas trabaja el tema presupuestal, la dependencia educativa ha entregado información detallada sobre el personal involucrado.

Precisó que ya se proporcionaron a la Federación los datos completos del número de maestros, su ubicación, así como la modalidad en la que se desempeñan, ya sea como docentes, directivos o personal administrativo.

Aclaró que, hasta el momento, no se ha dado una negociación formal, sino un proceso de revisión y valoración de la información entregada.

Torres Cedillo señaló que incluso el tema ya se maneja en instancias nacionales, pues el secretario general de la Sección 26 del SNTE le comentó que el dirigente nacional del sindicato ha mencionado públicamente que San Luis Potosí es el único estado que avanza hacia la federalización de este nivel educativo.

Detalló que la federalización de la nómina de telesecundarias implica un requerimiento anual aproximado de dos mil 200 millones de pesos, monto necesario para cubrir los pagos de todo el personal de este nivel educativo en la entidad.