logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

AKOPA

Fotogalería

AKOPA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Avanza proceso para renovar la CEEAV tras renuncia de García Amado

Tras la renuncia de Miguel Ángel García Amado, se abre convocatoria para nuevo titular en la CEEAV.

Por Rubén Pacheco

Diciembre 07, 2025 02:53 p.m.
A
Avanza proceso para renovar la CEEAV tras renuncia de García Amado

Sigue elaborándose la propuesta de terna que se presentará al Poder Legislativo, a fin de ocupar la titularidad de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), informó J, Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado.

En semanas anteriores, a falta de concluir dos años y dos meses en el nombramiento asumido el 13 de mayo de 2022, Miguel Ángel García Amado renunció a la CEEAV) para incorporarse a la Subsecretaría Gobernación estatal, con lo cual, inició el proceso de selección en el Poder Legislativo.

Torres Sánchez dijo que recientemente sesionó el Consejo del organismo de asesoría victimal, en cuya reunión se puso a consideración la convocatoria para considerar a las y los profesionales que puedan ocupar el cargo.

"Hay que emitir una convocatoria y con esa convocatoria inicia justamente esta selección. Entonces ya vamos avanzado, aquí trabajamos los 365 días del año", manifestó el funcionario estatal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Avanza proceso para renovar la CEEAV tras renuncia de García Amado
Avanza proceso para renovar la CEEAV tras renuncia de García Amado

Avanza proceso para renovar la CEEAV tras renuncia de García Amado

SLP

Rubén Pacheco

Tras la renuncia de Miguel Ángel García Amado, se abre convocatoria para nuevo titular en la CEEAV.

Escuelas en Xilitla podrían ser reconstruidas tras daños severos
Escuelas en Xilitla podrían ser reconstruidas tras daños severos

Escuelas en Xilitla podrían ser reconstruidas tras daños severos

SLP

Rubén Pacheco

El titular de SEGE informa sobre la posible reconstrucción de planteles en Xilitla debido a las lluvias

Circula video de presunta agresión de taxista a adulto mayor
Circula video de presunta agresión de taxista a adulto mayor

Circula video de presunta agresión de taxista a adulto mayor

SLP

Redacción

La difusión de un video en redes sociales muestra a un taxista golpeando a un adulto mayor, generando indignación y exigencias de sanciones.

FGE enviará prueba genética a EE. UU. ante posible identificación de Paul Brown
FGE enviará prueba genética a EE. UU. ante posible identificación de Paul Brown

FGE enviará prueba genética a EE. UU. ante posible identificación de Paul Brown

SLP

Rubén Pacheco

Embajada de Estados Unidos colaborará en la comparativa de ADN entre restos humanos y muestra familiar del activista desaparecido en Villa Juárez.