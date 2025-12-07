Avanza proceso para renovar la CEEAV tras renuncia de García Amado

Sigue elaborándose la propuesta de terna que se presentará al Poder Legislativo, a fin de ocupar la titularidad de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), informó J, Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado.

En semanas anteriores, a falta de concluir dos años y dos meses en el nombramiento asumido el 13 de mayo de 2022, Miguel Ángel García Amado renunció a la CEEAV) para incorporarse a la Subsecretaría Gobernación estatal, con lo cual, inició el proceso de selección en el Poder Legislativo.

Torres Sánchez dijo que recientemente sesionó el Consejo del organismo de asesoría victimal, en cuya reunión se puso a consideración la convocatoria para considerar a las y los profesionales que puedan ocupar el cargo.

"Hay que emitir una convocatoria y con esa convocatoria inicia justamente esta selección. Entonces ya vamos avanzado, aquí trabajamos los 365 días del año", manifestó el funcionario estatal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí