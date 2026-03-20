Avanza rehabilitación de Alameda Juan Sarabia
Se realizan mejoras en alumbrado y piso, además de acciones de reforestación y seguridad.
El titular de la Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Christian Azuara, informó que el proyecto de rehabilitación de la Alameda Juan Sarabia registra avances importantes, aunque a un ritmo gradual, debido a que los trabajos se realizan con personal propio del municipio.
El funcionario explicó que una de las intervenciones principales se concentra en el área del lago de los patos, donde ya se reporta progreso significativo y se prevé que en aproximadamente un mes quede concluido.
Posteriormente, el acondicionamiento relacionado con la introducción de peces podría tardar entre mes y medio y dos meses adicionales.
Detalló que las labores se ejecutan de manera manual por una cuadrilla de seis trabajadores del Ayuntamiento, sin contratación de empresas externas, lo que ha influido en los tiempos de ejecución. Indicó que el responsable de la obra es un trabajador con experiencia en la colocación de diversas esculturas del Centro Histórico, lo que dijo garantiza el cuidado en los detalles del proyecto.
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Azuara añadió que la intervención no se limita al lago, ya que también se han realizado mejoras en el alumbrado y se contempla la rehabilitación integral del piso de la Alameda, donde se han detectado daños y piezas faltantes. Para ello, se encuentra en proceso de licitación la adquisición de piedra tipo "sangre de pichón" y cantera similar a la utilizada en el Centro Histórico, con el objetivo de sustituir las secciones deterioradas.
Asimismo, adelantó que el plan incluye acciones de reforestación y el refuerzo de infraestructura subterránea para evitar robos de material, problema que aseguró ha disminuido en la zona gracias a las medidas implementadas y a una mayor presencia de personas derivada de los trabajos en curso.
Rescatan el lago de los patos en la Alameda
También será rehabilitada el área destinada a los peces
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