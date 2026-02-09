Ayuntamiento implementa nuevo esquema médico para empleados

Luego de diversas denuncias de trabajadores internos municipales, el Ayuntamiento de San Luis Potosí confirmó que puso en marcha un nuevo esquema de atención médica para sus trabajadores con el que busca ampliar la cobertura y agilizar los servicios de salud, informó el oficial mayor, José Salvador Moreno Arellano.

Durante la semana pasada la organización Ciudadanos Observando, dio a conocer qué trabajadores del Ayuntamiento de San Luis Potosí denunciaron desorganización e incertidumbre tras el cambio repentino del servicio médico que durante años recibían en el edificio de Zenón Fernández, ante esto que exigieron explicaciones a las autoridades municipales sobre la decisión y sus posibles consecuencias legales y económicas.

Al respecto, el Oficial Mayor explicó que el modelo concentra en un mismo sistema la consulta de primer contacto, la hospitalización y el tratamiento de enfermedades, con el objetivo de evitar limitaciones en la atención y reducir tiempos de respuesta. Aseguró que esto permite que el personal reciba seguimiento médico integral sin las restricciones que existían en esquemas anteriores.

Entre los cambios, destacó que el seguro ahora cubre también a las familias de los empleados municipales, al incluir a hijas, hijos y cónyuges, lo que, dijo, brinda mayor tranquilidad y respaldo ante cualquier eventualidad médica.

Pese a estos cambios, Moreno Arellano señaló que la reestructura no implicó un aumento en el gasto para el Ayuntamiento. Por el contrario, afirmó que se optimizó el uso de los recursos públicos al incrementar los montos de cobertura por evento médico y ofrecer una protección más amplia con el mismo presupuesto.

El oficial mayor sostuvo que el nuevo esquema se implementó dentro de las facultades legales de la administración municipal y forma parte de una estrategia para fortalecer las prestaciones laborales y garantizar condiciones de bienestar a quienes trabajan en el gobierno capitalino.