Ayuntamiento refuerza seguridad y regula pirotecnia, informa Galindo

El Ayuntamiento de San Luis Potosí informó que durante el mes de diciembre mantiene operativos permanentes de seguridad en plazas comerciales y espacios públicos, en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno, como parte de las acciones preventivas por la temporada decembrina.

De acuerdo con el alcalde Enrique Galindo Ceballos, estos operativos se complementan con el programa "Cohetón", enfocado en la supervisión de la venta de pirotecnia y en la promoción de su uso responsable, con el objetivo de prevenir accidentes y reducir afectaciones a la población.

El presidente municipal señaló que la estrategia prioriza la prevención y la convivencia durante las festividades. "Estamos haciendo una campaña muy clara para que cada vez se utilice menos la pirotecnia sonora; queremos que la gente opte por la pirotecnia que emite luces, que es igual de vistosa, pero no genera ruido ni afecta a personas enfermas, adultos mayores o mascotas", expresó.

Según el comunicado oficial, la autoridad municipal considera que la presencia policial cercana, la prevención social y la regulación de la pirotecnia permitirán fortalecer la seguridad y reducir riesgos en zonas de alta afluencia durante estas fechas.