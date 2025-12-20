logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"EL NIÑO QUE SALVó LA NAVIDAD"

Fotogalería

"EL NIÑO QUE SALVó LA NAVIDAD"

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Ayuntamiento refuerza seguridad y regula pirotecnia, informa Galindo

Enrique Galindo informó sobre operativos de vigilancia y el programa "Cohetón" en la capital potosina.

Por Redacción

Diciembre 20, 2025 07:49 p.m.
A
Operativo decembrino en plazas

Operativo decembrino en plazas

El Ayuntamiento de San Luis Potosí informó que durante el mes de diciembre mantiene operativos permanentes de seguridad en plazas comerciales y espacios públicos, en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno, como parte de las acciones preventivas por la temporada decembrina.

De acuerdo con el alcalde Enrique Galindo Ceballos, estos operativos se complementan con el programa "Cohetón", enfocado en la supervisión de la venta de pirotecnia y en la promoción de su uso responsable, con el objetivo de prevenir accidentes y reducir afectaciones a la población.

LEA TAMBIÉN

Preocupa a Galindo aumento de sabotajes en distintas zonas

Los daños se realizan sin un aparente beneficio económico directo

El presidente municipal señaló que la estrategia prioriza la prevención y la convivencia durante las festividades. "Estamos haciendo una campaña muy clara para que cada vez se utilice menos la pirotecnia sonora; queremos que la gente opte por la pirotecnia que emite luces, que es igual de vistosa, pero no genera ruido ni afecta a personas enfermas, adultos mayores o mascotas", expresó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Según el comunicado oficial, la autoridad municipal considera que la presencia policial cercana, la prevención social y la regulación de la pirotecnia permitirán fortalecer la seguridad y reducir riesgos en zonas de alta afluencia durante estas fechas.

Galindo informa operativo decembrino

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Ayuntamiento refuerza seguridad y regula pirotecnia, informa Galindo
Ayuntamiento refuerza seguridad y regula pirotecnia, informa Galindo

Ayuntamiento refuerza seguridad y regula pirotecnia, informa Galindo

SLP

Redacción

Enrique Galindo informó sobre operativos de vigilancia y el programa "Cohetón" en la capital potosina.

Más de mil funcionarios municipales reciben certificación en 2025
Más de mil funcionarios municipales reciben certificación en 2025

Más de mil funcionarios municipales reciben certificación en 2025

SLP

Redacción

Servidores públicos de los 59 ayuntamientos concluyeron un programa de capacitación coordinado por la CEFIM.

Temperaturas de 4°C en centro y altiplano, prevé la CEPC
Temperaturas de 4°C en centro y altiplano, prevé la CEPC

Temperaturas de 4°C en centro y altiplano, prevé la CEPC

SLP

Redacción

Alerta por probabilidad de heladas por las mañanas en los siguientes días

Registro nacional de desaparecidos no es confiable: García Cázares
Registro nacional de desaparecidos no es confiable: García Cázares

Registro nacional de desaparecidos no es confiable: García Cázares

SLP

Rubén Pacheco

La titular de la FGE señaló que hay duplicidad en las fichas de búsqueda