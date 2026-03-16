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Ayuntamiento responde por poda en jardín de Virreyes

Retiran árboles secos y reforestan; aseguran que trabajan desde agosto en la zona

Por Redacción

Marzo 16, 2026 10:44 a.m.
A
Ayuntamiento responde por poda en jardín de Virreyes

Luego de que vecinos expresaran preocupación por la tala de pinos en el jardín Juan Ruiz de Alarcón, en la colonia Virreyes, el Ayuntamiento de San Luis Potosí informó que los trabajos forman parte de una intervención iniciada desde agosto para recuperar las áreas verdes afectadas por la sequía.

En un comunicado, la autoridad municipal señaló que el proyecto busca rehabilitar este espacio de convivencia mediante acciones de reforestación y renovación de vegetación.

El director de Servicios Municipales, Christian Azuara, explicó —según el documento— que antes de iniciar los trabajos se mantuvo diálogo con vecinos del sector y con ambientalistas para definir las labores a realizar.

Entre las acciones realizadas, el Ayuntamiento mencionó el retiro de árboles secos que ya no tenían posibilidad de recuperación, los cuales —según la dependencia— representaban un riesgo para la población.

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El comunicado añade que estos ejemplares están siendo sustituidos por especies consideradas más adecuadas para la zona, entre ellas huizaches, mezquites y encinos.

Además, la autoridad municipal informó que también se han sembrado más de 100 bugambilias, lo que, de acuerdo con su versión, comienza a reflejarse en cambios en la imagen del jardín ubicado en la colonia Virreyes.

La postura del Ayuntamiento surge después de que vecinos del parque manifestaron inquietud por la tala de varios pinos en este espacio, considerado desde hace décadas un punto de reunión en la zona poniente de la capital.

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