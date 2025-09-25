Azul de patrullas, por usanza internacional: Galindo

Tras la entrega reciente de 53 patrullas para reforzar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) capitalina, mismas que tienen un concepto de imagen distinto al de la flotilla anterior, el alcalde Enrique Galindo confirmó que todas las unidades se actualizarán de forma progresiva al nuevo modelo.

Explicó que para su segunda administración municipal, el color azul será la identidad oficial de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal (DGSPM), al señalar que se trata de la tonalidad reconocida para las policías en gran parte del mundo.

"La seguridad pública también se convierte en una herramienta para refrescar la imagen de la corporación; el color azul es el color de la policía en todo el mundo. Decidimos renovar la imagen, primero con patrullas diferentes, estas patrullas están muy bonitas y mandan una señal de mayor profesionalismo", sostuvo el edil.

Aseguró que el cambio de imagen será gradual y abarcará también la flotilla anterior. "Las viejas patrullas que están en funcionamiento, un gran número de ellas, van a cambiar su imagen a los actuales colores; de hecho ya se están cambiando", adelantó.

