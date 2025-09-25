Llaman a reforzar la seguridad en el C.H.

Carlos Arreola Mallol, diputado local, lamentó los hechos de inseguridad registrados el martes pasado por la noche en el Centro Histórico de la capital, aunque reconoció que hubo una pronta respuesta por parte de autoridades municipales.

Llamó a reforzar la prevención y vigilancia de esta importante zona de la ciudad por el bien de la población y del turismo que visita San Luis Potosí.

“San Luis Potosí debe brillar por su seguridad y sobre todo por su Centro Histórico que, además de ser uno de los más hermosos del país, pues tiene una historia política muy trascendente. Hubo una respuesta pronta; eso es importante, sin embargo, lo ideal es que no pasen este tipo de situaciones”, declaró el legislador.

Dijo que el hecho de violencia registrado en el bar “Glitter Beer” pone nuevamente en la mesa de debate la ubicación de los centros de diversión nocturna en la capital potosina. “Hay que proteger a las personas que sólo van a divertirse, que buscan salir de la rutina durante un rato. No es posible que deban enfrentarse a este tipo de circunstancias”, agregó.

Arreola Mallol pidió que se fortalezcan las estrategias de seguridad en el Centro Histórico y ofreció su apoyo desde el Congreso del Estado para ajustar el marco normativo si es necesario.

Finalmente, pidió que la seguridad pública no esté sujeta “a los terrenos de la división política; debe haber neutralidad partidista en las decisiones de este tema”.