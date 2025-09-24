Reclaman a Galindo por suministro irregular en zona norte

A través de un oficio dirigido al alcalde Enrique Galindo Ceballos, al director de Interapas y a legisladores locales, integrantes del Comité Unidos por la Zona Norte denunciaron la falta de agua que desde hace años afecta a colonias como Tercera Chica, La Tuna, El Peñasquito y otras de ese sector de la capital.

Los habitantes señalaron que el organismo operador no ha garantizado un suministro constante, ya que en varias ocasiones el servicio se interrumpe sin previo aviso, afectando a cientos de familias que deben recurrir a la compra de agua purificada o pipas.

En un documento, con fecha de abril de 2023, exigieron que Interapas rinda cuentas sobre la operación de los pozos en El Peñasquito y Avenida de las Torres, así como sobre las válvulas que regulan el paso del agua en cruces como López Mateos y Josefa Ortiz de Domínguez.

Los inconformes también pidieron transparencia en el uso de recursos del organismo, recordando que a pesar de los gastos en sorteos y campañas de difusión, persisten problemas básicos de distribución. Incluso solicitaron el reembolso del gasto en agua purificada y para uso doméstico, ante la incapacidad de Interapas para garantizar el servicio en la zona norte.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Además, reclamaron la falta de avances en la construcción y rehabilitación de colectores pluviales en puntos como Prolongación Moctezuma y la vía de Aguascalientes, obras necesarias para prevenir inundaciones en temporada de lluvias.

En el escrito, difundido también en redes sociales, los vecinos advirtieron que seguirán exigiendo soluciones y la presencia de autoridades en las colonias afectadas, ya que, acusaron, Interapas "abre y cierra las válvulas cuando quiere y con la presión que quiere", dejando a la población en incertidumbre permanente.