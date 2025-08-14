Baja nivel de las presas; suspenden desfogue

La Dirección de Protección Civil Municipal SLP informó que luego del desfogue de presas en la capital, estos embalses presentan disminución en sus niveles de captación.

"Personal operativo mantiene vigente los recorridos de supervisión en los vasos de captación de San José, El Peaje y el Potosino, se observó que, derivado de la disminución en los niveles, se han cerrado válvulas, que permitían el desfogue de agua", señaló.

Estos recorridos son constantes y como parte del Plan de Acción Preventivo ante la Temporada de Lluvias, dijo Protección Civil.

De acuerdo con el reporte de Conagua, los niveles de las presas se encuentran como a continuación se describe:

