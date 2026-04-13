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Baja número de personas con diagnóstico de VIH

La mayoría de los casos se presentan en hombres en 2026

Por Rubén Pacheco

Abril 13, 2026 12:39 p.m.
A
Baja número de personas con diagnóstico de VIH

Con corte al primer trimestre del 2026, San Luis Potosí registra un decremento del 29 por ciento en el diagnóstico de personas enfermas con Infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), respecto del año pasado.

El boletín epidemiológico de la Dirección General de Epidemiología (DGE) precisa que el año pasado los Servicios de Salud del estado lograron identificar a 118 pacientes con dicho padecimiento.

En contraste, complementó que, en la misma relación de este 2026 la contabilización epidémica acumuló 84 personas con VIH, 41 en el estadio 1, de ellos 34 hombres y siete mujeres; 12 en el estadio 2, de ellas 11 hombres y una mujer; 26 en el estadio 3, de ellos 21 hombres y cinco mujeres; y cinco en el estadio 4, de los cuales cuatro hombres y una mujer.

Es decir, hasta el corte en mención la entidad potosina documentó 34 casos menos, equivalente a una reducción del 29 por ciento.

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Sobresalió que el 83 por ciento de la población diagnosticada son hombres (70 pacientes) y el 30 por ciento mujeres (14 potosinas).

Según académicos e investigaciones en México, en gran medida los contagios de VIH en las mujeres se deben a que se lo transmitió su pareja estable (novio, esposo, concubino), es decir, les fueron infieles.

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