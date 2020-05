Bajo la lupa de la ASE y la ASF, los 17 contratos firmados con Gabriel Salazar: Salud

La Secretaría de Salud de Gobierno del Estado contabilizó 17 contratos con Gabriel Salazar Soto, quien recientemente fue señalado como presunto implicado en un fraude con Invercop, los cuales ya fueron fiscalizados por la Auditoría Superior del Estado y la Auditoría Superior de la Federación en el caso de los relacionados con el 2017 y los del 2018 están en proceso de revisión por la ASE.

Mónica Rangel, secretaria de Salud recalcó que las acusaciones planteadas en fechas recientes por Ciudadanos Observando, son con el fin de dañar a su persona, "los hechos a los que presenten vincularme de forma dolosa son infundados y totalmente reprobables".

Dijo que entre el periodo 2015-2020, Gabriel Salazar Soto "nunca ha tenido relación laboral con los Servicios de Salud, es decir, nunca se ha desempeñado como trabajador de esa dependencia".

Agregó que tampoco se ha detectado relación laboral con Scolta, Proshine, Infinet, Invercop o Capital Financial, una de ellas bajo investigación por presunto fraude.

Respecto a los contratos, dijo que entre 2017 y 2018 se firmaron 17 en los que Soto figuraba como proveedor o apoderado legal, lo que representa 1.3% del total de contratos signados, equivalentes a más de 64 millones de pesos, es decir, .9% de los recursos ejercidos.

Dijo que esos contratos cumplieron con los requisitos que la Ley de Adquisiciones establece. Cinco fueron a nombre de la persona referida en 2017, uno en 2018 y el resto eran personas morales en las que aparecía como apoderado o representante legal.

Declaró que todos esos contratos están debidamente formalizados y con fianza de cumplimiento.

Lamentó la situación por la que pasan las familias afectadas por Invercop, pero recalcó aseguró que ella no tiene nada que ver con dicha cuestión y recalcó que eso no distraerá su atención respecto al combate a la pandemia de Covid-19, "es una situación personal, de formación, soy médico y siempre estaré para poder salvagurdar la vida y ahora más que es un honor de estar al frente de una de las dependencias más nobles que uno puede tener, el salvar vidas, esa es mi vocación y es la parte fundamental pro la que estaré aquí todo el tiempo que el gobernador me permita".

Respecto a la posibilidad de dejar su cargo, dijo que "la única manera en la que yo vería la posibilidad de no estar al frente de la dependencia es porque mi jefe, el gobernador Juan Manuel Carreras me lo solicitara".

Afirmó que está dispuesta a rendir cuentas y recordó que las finanzas de Salud son auditadas de manera constante, por lo que recalcó que está siempre dispuesta para cualquier fiscalización.

"Mi dignidad y honestidad es lo único que tengo y por eso estoy aquí, mi ética profesional y los valores que me han dado mis padres son por lo que estoy aquí, siempre estarán por encima de cualquier situación esos valores".

Respecto a si las acusaciones y ataques en su contra han sido violencia política de género, dijo que en cuanto a política, no lo sabe porque de momento no aspira a un cargo político y "como mujer, cualquier calificativo que sea referido hacia mi persona y que estaría en desacuerdo que se utilizara contra cualquier mujer es violencia, siempre voy a estar en contra de calificativos peyorativos, que se descalifique el trabajo de una mujer y sobre todo de manera infundada, siempre voy a rechazar la violencia y más cuando es contra una mujer y sí, he sido violentada como mujer, al recibir diferentes calificativos peyorativos, infundados hacia mi persona, todos merecemos respeto".

Alejandro Leal Tovías calificó las acusaciones como un distractor en medio de la pandemia de coronavirus.