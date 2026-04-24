Benavente advierte falta de respaldo real, pese a propuesta

El comandante del Cuerpo de Bomberos Metropolitanos, Adolfo Benavente Duque, consideró que aunque la iniciativa de Luis Emilio Rosas Montiel, que busca obligar a los ayuntamientos a destinar recursos al servicio de bomberos, es buena, señaló que no es la primera vez que se plantea una propuesta similar ante el Congreso del Estado, ya que anteriormente se han presentado entre cinco y seis iniciativas sin lograr consolidarse.

Explicó que uno de los principales problemas es que estas propuestas no establecen una cantidad concreta de aportación, además de que históricamente no se ha asignado presupuesto suficiente al servicio.

Sobre las razones por las que no han prosperado iniciativas pasadas, indicó que ha faltado seguimiento por parte de los propios interesados, así como voluntad política para concretarlas.

"Lamentablemente, es algo que nosotros vemos y sentimos que genera un compromiso financiero para los ayuntamientos, y hay situaciones en las que los ayuntamientos no quieren asignar el presupuesto a la prestación del servicio" enfatizó.

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En ese sentido, subrayó que actualmente el servicio de bomberos no está contemplado como una responsabilidad obligatoria de los ayuntamientos dentro de la ley, a diferencia de otros servicios como seguridad pública u obras.

Por ello, indicó que a nivel nacional se está impulsando una propuesta para modificar el Artículo 115 constitucional, con el objetivo de incluir a los bomberos como un servicio esencial que los municipios deben garantizar.