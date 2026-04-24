Onda de calor pega a todo San Luis Potosí

El calor no da tregua. Este viernes, las cuatro regiones del estado registrarán temperaturas elevadas, con máximas que alcanzarán hasta los 42 grados, de acuerdo con datos de la Coordinación Estatal de Protección Civil.

La zona más afectada será la Huasteca y la región Media, donde el termómetro se disparará hasta los 42°C. En el Altiplano se esperan 34°C, mientras que en la zona Centro se prevén 32°C.

Detrás de estas condiciones está un sistema de alta presión en el Pacífico, que mantiene una onda de calor sobre la entidad y eleva el riesgo de incendios forestales y urbanos.

Además del calor extremo, autoridades advierten que las altas temperaturas continuarán durante el fin de semana, por lo que el riesgo de golpes de calor aumenta, especialmente en niños y adultos mayores.

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Ante este panorama, se recomienda evitar salir entre las 12:00 y 17:00 horas, mantenerse hidratado, usar ropa ligera y no exponerse por periodos prolongados al sol.

El llamado es claro: el calor seguirá fuerte y no es momento de confiarse.