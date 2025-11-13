Benny Ibarra ofrecerá concierto en apoyo a los Bomberos de San Luis Potosí

El Comité Pro Cuerpo de Bomberos presentó oficialmente el evento con causa que culminará con un concierto del cantante y compositor Benny Ibarra, el próximo 28 de noviembre a las 8 de la noche en el Club Libanés Potosino.

La gala, que tendrá lugar en el salón Baalbec, busca reunir fondos para fortalecer las operaciones del Cuerpo de Bomberos Metropolitanos, a través de donaciones directas y actividades complementarias a la aplicación de recaudación ya existente.

Durante la presentación, Eduardo Moreno Vellido, presidente del comité organizador, destacó que se convocó a empresarios y benefactores interesados en apoyar de manera altruista la labor de los bomberos. "Es un esfuerzo conjunto para agradecer y respaldar el trabajo de quienes arriesgan su vida por la seguridad de todos", señaló.

El exintegrante de Timbiriche y músico multiinstrumentista, Benny Ibarra, ofrecerá un espectáculo especial durante la cena de gala, como parte del compromiso social del artista con causas solidarias.

Organismos empresariales como la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) se sumaron a la iniciativa y comenzaron a promover el evento entre sus afiliados, exhortando al sector privado a participar y contribuir.

Asimismo, el Patronato de Bomberos difunde la invitación a través de su portal oficial y redes sociales, con el objetivo de alcanzar la mayor recaudación posible en beneficio del cuerpo de rescate.