logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

Fotogalería

CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Bertha Alicia Garay, nueva titular de Oficialía Mayor en Soledad

Sustituye a Luis Gerardo Ruíz Ibarra, quien presentó su renuncia hace unos días

Por Samuel Moreno

Diciembre 19, 2025 12:32 p.m.
A
Bertha Alicia Garay, nueva titular de Oficialía Mayor en Soledad

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez celebró la cuarta sesión extraordinaria de Cabildo en la que tomó protesta Bertha Alicia Garay Rodríguez como nueva titular de la Oficialía Mayor, en sustitución de Luis Gerardo Ruíz Ibarra, quien dejó el cargo tras presentar su renuncia recientemente. 

La sesión fue encabezada por el alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, quien exhortó a la funcionaria a desempeñarse con responsabilidad, transparencia y cercanía con la ciudadanía para garantizar el buen funcionamiento de las áreas municipales y fortalecer la administración pública local.

Garay Rodríguez, licenciada en Derecho con más de 15 años de experiencia profesional en abogacía y gestión administrativa, expresó su compromiso de impulsar la eficiente operación del Ayuntamiento y de trabajar en favor de las familias soledenses, manteniendo una visión de progreso integral y servicio comunitario.

Además de la toma de protesta, el Cabildo aprobó por mayoría el decreto de modificación a la ley electoral estatal para promover la paridad de género. El Ayuntamiento hará los trámites correspondientes para transmitir el sentido de la votación al Congreso del Estado. También se avalaron reformas en materia de desarrollo sustentable y sobre el bienestar, cuidado y protección animal, en cumplimiento de mandatos legislativos y prioridades municipales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


LEA TAMBIÉN

Anuncian relevos en Contraloría y Oficialía Mayor de Soledad

El gobierno de Soledad de Graciano Sánchez confirmó este miércoles la salida de dos de sus funcionarios de primer nivel, mismos que son los titulares de la Contraloría Interna y de la Oficialía Mayor,...

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Bertha Alicia Garay, nueva titular de Oficialía Mayor en Soledad
Bertha Alicia Garay, nueva titular de Oficialía Mayor en Soledad

Bertha Alicia Garay, nueva titular de Oficialía Mayor en Soledad

SLP

Samuel Moreno

Sustituye a Luis Gerardo Ruíz Ibarra, quien presentó su renuncia hace unos días

Manifestaciones, un derecho ciudadano: Rocha Medina
Manifestaciones, un derecho ciudadano: Rocha Medina

Manifestaciones, un derecho ciudadano: Rocha Medina

SLP

Ana Paula Vázquez

El Frente Cívico Nacional anunció medidas de resistencia civil en el Congreso por la reforma electoral

Advierte RGC que gobierno intervendría en manifestaciones del FCN
Advierte RGC que gobierno intervendría en manifestaciones del FCN

Advierte RGC que gobierno intervendría en manifestaciones del FCN

SLP

Rubén Pacheco

El estado actuará si las protestas afectan a terceros, precisó el gobernador

Puente de Villa Magna será con inversión conjunta
Puente de Villa Magna será con inversión conjunta

Puente de Villa Magna será con inversión conjunta

SLP

Rolando Morales

Contará con mayor capacidad para aliviar la presión vehicular en la zona