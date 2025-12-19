Bertha Alicia Garay, nueva titular de Oficialía Mayor en Soledad

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez celebró la cuarta sesión extraordinaria de Cabildo en la que tomó protesta Bertha Alicia Garay Rodríguez como nueva titular de la Oficialía Mayor, en sustitución de Luis Gerardo Ruíz Ibarra, quien dejó el cargo tras presentar su renuncia recientemente.

La sesión fue encabezada por el alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, quien exhortó a la funcionaria a desempeñarse con responsabilidad, transparencia y cercanía con la ciudadanía para garantizar el buen funcionamiento de las áreas municipales y fortalecer la administración pública local.

Garay Rodríguez, licenciada en Derecho con más de 15 años de experiencia profesional en abogacía y gestión administrativa, expresó su compromiso de impulsar la eficiente operación del Ayuntamiento y de trabajar en favor de las familias soledenses, manteniendo una visión de progreso integral y servicio comunitario.

Además de la toma de protesta, el Cabildo aprobó por mayoría el decreto de modificación a la ley electoral estatal para promover la paridad de género. El Ayuntamiento hará los trámites correspondientes para transmitir el sentido de la votación al Congreso del Estado. También se avalaron reformas en materia de desarrollo sustentable y sobre el bienestar, cuidado y protección animal, en cumplimiento de mandatos legislativos y prioridades municipales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí