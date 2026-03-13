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Bloquear a mujeres familiares de gobernantes "es violentarlas", dice Gallardo

Señaló que de nada sirve impulsar su lucha si no hay acceso a candidaturas

Por Rubén Pacheco

Marzo 13, 2026 11:25 a.m.
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Ricardo Gallardo Cardona / Foto: Alberto Martínez-Pulso

Ricardo Gallardo Cardona / Foto: Alberto Martínez-Pulso

Aunque matizó que no se refiere al contexto potosino -de su esposa y senadora Ruth Miriam González Silva-, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, criticó que el no permitir que una mujer familiar de un gobernante acceda a una candidatura de elección popular, es una forma de violentarlas.

Expuso lo anterior luego que esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo manifestó estar de acuerdo en diversos temas con el mandatario estatal, pero no con el nepotismo.

"No digo que sea el caso de San Luis Potosí (violentar a una mujer familiar de un gobernante, al no dejarla competir en una elección), lo quiero aclarar, porque luego dicen: 'está defendiendo a San Luis Potosí', no. Es un caso", añadió.

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Gallardo Cardona fustigó que no sirve impulsar la lucha de las mujeres, cuando para "unas cosas sí son mujeres y para otros cosas, no son mujeres".

En entrevista, recalcó que, en lo general coincide y apoya las decisiones e iniciativas de Sheinbaum Pardo, sin embargo, en tal concepto no, lo cual consideró normal.

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