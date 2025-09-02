logo pulso
Bloqueo en carretera 57 rumbo a Matehuala desquicia el tráfico

Habitantes de El Carmen se manifestaron tras un operativo antihuachicol de la Guardia Nacional

Por Redacción

Septiembre 02, 2025 04:03 p.m.
Bloqueo en carretera 57 rumbo a Matehuala desquicia el tráfico

Habitantes de la comunidad de El Carmen mantienen bloqueada la carretera a Matehuala (57), a la altura del kilómetro 158, bajo el puente de San Juan de los Guajes, después de un operativo realizado por la Guardia Nacional.

El cierre comenzó, luego de que los elementos federales desplegaron un operativo antihuachicol que, según informaron a los pobladores, tenía como objetivo la localización de una pipa con combustible presuntamente robado.

Los agentes no mostraron pruebas del señalamiento, lo que derivó en la protesta de los habitantes.

Desde hace más de tres horas, los manifestantes han impedido el paso de automovilistas, traileros y transportistas en ambos sentidos de la carretera.

La medida ha afectado la circulación hacia el norte del estado y hacia la capital potosina.

Los pobladores exigen a la Guardia Nacional una explicación sobre el operativo y el esclarecimiento de los hechos.

