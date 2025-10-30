Bloqueos le pegan a armadoras

La planta BMW de San Luis Potosí sufrió afectaciones en su cadena de suministro y paró actividades los dos turnos de este miércoles, mientras evaluaba detener la producción también en el primer turno del jueves. Ayer por la tarde, se encontraba en evaluación del impacto de los bloqueos carreteros en diversos tramos del país.

Aparte, el secretario de Desarrollo Económico de San Luis Potosí, Jesús Salvador González Martínez y General Motors México, informaron que en el caso de la planta de Villa de Reyes, sólo habría parado actividades este miércoles por la tarde.

En contraste, la planta de Ramos Arizpe, en Coahuila, paró todas sus actividades a partir de este jueves y hasta el martes próximo, mientras que en la planta Silao, únicamente pararon el segundo turno del miércoles.

BMW Group informó que desde que iniciaron los bloqueos carreteros sufrieron problemas con el suministro de autopartes y el flujo se vio entorpecido porque los agricultores bloquearon técnicamente todas las carreteras que abastecen sus cadenas de suministro.

Una parte de las piezas esenciales para el ensamble de sus vehículos llega directamente por carretera y proviene de Guanajuato como de Querétaro.

Al entorpecimiento de suministros a las dos plantas automotrices, se sumó un nuevo factor luego de que ejidatarios de Villa de Arriaga y Villa de Reyes bloquearan la carretera San Luis Potosí – Bledos - Villa de Arriaga, porque el Gobierno incumplió el convenio para pagar indemnizaciones.