Busca el AIPA llegar al millón de pasajeros

Al cierre de 2025, el Grupo Aeroportuario Centro-Norte (OMA) atendió más de 829 mil pasajeros en diferentes aerolíneas y para todos los destinos que salen de San Luis Potosí, informó Marco Antonio Camarena Gámez, administrador del aeropuerto de San Luis Potosí.

Explicó que la actividad del aeropuerto se desenvolvió en aspectos de impulso al turismo y la promoción de la economía del estado. El responsable del aeropuerto por parte del Grupo Aeroportuario Centro-Norte adelantó que hay buena expectativa de ampliar el número de operaciones del aeropuerto Ponciano Arriaga, tal y como lo han prometido las aerolíneas, para alcanzar el millón de boletos anuales.

Lo que incluye la suma de los pasajeros que atenderán los vuelos que se dirigen a Monterrey y el aeropuerto Felipe Ángeles, que operará Viva Aerobus, empresa de bajo costo que el funcionario aeroportuario consideró clave como un buen competidor y un actor importante para la conectividad de las rutas tanto nacionales como internacionales, tal y como se ve en sus itinerarios que ya incluyen todo el país.

Comentó que el aeropuerto es un actor fundamental porque ayuda a dar potencia al turismo y al desarrollo económico del estado, precisamente lo que arroja los 829 mil pasajeros atendidos en 2025, cantidad que representa un crecimiento de 13.4 por ciento con respecto a 2024. Dijo que estos pasajeros que conectaron al aeropuerto con los cinco destinos nacionales y cuatro internacionales que ya están en operación, serán reforzados por otras rutas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Añadió que están participando en las actividades para atraer nuevas rutas, de manera que se abra el abanico de posibilidades para atender a más pasajeros.