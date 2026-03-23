logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ROCÍO Y JOHAN UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Fotogalería

ROCÍO Y JOHAN UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Busca Juan Carlos Valladares combatir la "piratería cultural"

Por Martín Rodríguez

Marzo 23, 2026 03:00 a.m.
A
Busca Juan Carlos Valladares combatir la "piratería cultural"

El diputado federal Juan Carlos Valladares Eichelmann impulsa una iniciativa para proteger la artesanía mexicana, anunció como parte de las conmemoraciones del Día del Artesano.

La iniciativa está destinada a fortalecer la protección legal de las artesanías tradicionales mexicanas. Esta propuesta busca combatir la piratería cultural que afecta a las comunidades creadoras y resguardar el rico patrimonio cultural del país.

La iniciativa incluye una reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor, ampliando la protección no solo a las piezas artesanales, sino también a las técnicas tradicionales de elaboración. Esto significa reconocer y salvaguardar el conocimiento ancestral que ha sido transmitido de generación en generación en comunidades a lo largo y ancho de México.

Dijo que México se distingue como una potencia artesanal; según datos del INEGI, este sector aporta más de 156 mil millones de pesos anuales a la economía y genera más de 441 mil empleos, consolidándose como una de las expresiones culturales y productivas más relevantes a nivel nacional. Sin embargo, la proliferación de productos industrializados que imitan diseños, procesos y técnicas tradicionales, presentándose como artesanías auténticas, representa un desafío que impacta directamente a las comunidades creadoras.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"El arte popular mexicano no es solo un objeto; es identidad, historia y conocimiento. Protegerlo es proteger a México", dijo Valladares Eichelmann.

La propuesta se articula en torno a acciones clave que buscan reconocer legalmente las técnicas artesanales y crear un Registro Nacional de Técnicas Artesanales para identificar lo auténtico. Además, se propone combatir la piratería cultural y fomentar condiciones más justas para la comercialización de las y los artesanos.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    SCT ajustará rutas de transporte por quejas de estudiantes en SLP
    SCT ajustará rutas de transporte por quejas de estudiantes en SLP

    SCT ajustará rutas de transporte por quejas de estudiantes en SLP

    SLP

    Samuel Moreno

    Autoridad reconoce rezagos en frecuencia y tiempos de espera y prevé cambios en horarios y cobertura

    Presupuesto 2026 no contempla recursos para laudos: Sefin
    Presupuesto 2026 no contempla recursos para laudos: Sefin

    Presupuesto 2026 no contempla recursos para laudos: Sefin

    SLP

    Rubén Pacheco

    Dependencias deberán cubrir pagos laborales con sus propios recursos; no hay ampliaciones previstas

    Hospital Militar de SLP convoca a campaña de donación de sangre
    Hospital Militar de SLP convoca a campaña de donación de sangre

    Hospital Militar de SLP convoca a campaña de donación de sangre

    SLP

    Rubén Pacheco

    Jornadas se realizarán el 23, 24 y 26 de marzo para apoyar a pacientes en terapias intensivas y cirugías.

    Solo un detenido por incendios forestales en SLP: Fiscalía
    Solo un detenido por incendios forestales en SLP: Fiscalía

    Solo un detenido por incendios forestales en SLP: Fiscalía

    SLP

    Rubén Pacheco

    FGE señala que otros casos podrían estar bajo investigación federal ante el aumento atípico de siniestros.