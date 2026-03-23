Busca Juan Carlos Valladares combatir la "piratería cultural"
El diputado federal Juan Carlos Valladares Eichelmann impulsa una iniciativa para proteger la artesanía mexicana, anunció como parte de las conmemoraciones del Día del Artesano.
La iniciativa está destinada a fortalecer la protección legal de las artesanías tradicionales mexicanas. Esta propuesta busca combatir la piratería cultural que afecta a las comunidades creadoras y resguardar el rico patrimonio cultural del país.
La iniciativa incluye una reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor, ampliando la protección no solo a las piezas artesanales, sino también a las técnicas tradicionales de elaboración. Esto significa reconocer y salvaguardar el conocimiento ancestral que ha sido transmitido de generación en generación en comunidades a lo largo y ancho de México.
Dijo que México se distingue como una potencia artesanal; según datos del INEGI, este sector aporta más de 156 mil millones de pesos anuales a la economía y genera más de 441 mil empleos, consolidándose como una de las expresiones culturales y productivas más relevantes a nivel nacional. Sin embargo, la proliferación de productos industrializados que imitan diseños, procesos y técnicas tradicionales, presentándose como artesanías auténticas, representa un desafío que impacta directamente a las comunidades creadoras.
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"El arte popular mexicano no es solo un objeto; es identidad, historia y conocimiento. Protegerlo es proteger a México", dijo Valladares Eichelmann.
La propuesta se articula en torno a acciones clave que buscan reconocer legalmente las técnicas artesanales y crear un Registro Nacional de Técnicas Artesanales para identificar lo auténtico. Además, se propone combatir la piratería cultural y fomentar condiciones más justas para la comercialización de las y los artesanos.
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