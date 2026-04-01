Busca la UCD nuevo decreto para "chocolates"

Alrededor de dos millones de vehículos de procedencia extranjera permanecen en condición irregular en México, panorama por el que la Unión Campesina Democrática (UCD) buscará impulsar ante la Secretaría de Gobernación un nuevo decreto federal que permita su regularización en todo el país.

El dirigente estatal Antonio "Toño" Tirado informó que la propuesta iniciará con la conformación de un padrón nacional gratuito, elaborado por organizaciones y líderes sociales, para integrar las unidades pendientes y presentar una solicitud formal en un plazo estimado de 60 días.

La UCD estima que cerca de tres millones de vehículos sí lograron regularizarse con el esquema anterior; sin embargo, una parte quedó fuera por restricciones en fechas de ingreso y obstáculos administrativos que frenaron el trámite.

A este rezago se suma el incremento de costos detectado en el proceso pasado, donde trámites que rondaban los 2 mil 500 pesos terminaron por superar los 10 mil y hasta 20 mil pesos en algunos casos, debido a irregularidades e intermediarios.

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La nueva propuesta plantea un decreto de alcance nacional, pagos directos a autoridades y un costo máximo de 10 mil pesos mediante pedimento, con el objetivo de facilitar el emplacamiento en cualquier estado y dar certeza jurídica a las y los propietarios.