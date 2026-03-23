Busca R. Guajardo cambiar integración de cabildos en SLP

El diputado local Rubén Guajardo Barrera presentará una iniciativa para modificar la integración de los ayuntamientos en San Luis Potosí, que plantea reducir el peso de la representación proporcional y aumentar las regidurías electas por mayoría relativa, lo que implicaría un cambio en la distribución de espacios políticos en los cabildos.

La propuesta contempla adicionar una fracción XIII al artículo 114 de la Constitución local y reformar el artículo 13 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, estableciendo que las regidurías de mayoría relativa se elijan por fórmula y mediante un esquema de territorialización definido por la autoridad electoral.

El planteamiento incluye que la demarcación territorial para la elección de regidores se determine a partir de dividir la población total del municipio entre el número de regidurías, considerando regiones geográficas, con lo que se configuraría una representación directa por zonas dentro de cada municipio.

En la integración de cabildos, la iniciativa propone que el municipio de San Luis Potosí cuente con un presidente municipal, once regidores y dos síndicos de mayoría relativa, además de cinco regidores de representación proporcional. Para Ciudad Valles, Matehuala, Rioverde, Soledad de Graciano Sánchez, Tamazunchale y Villa de Pozos, se plantean nueve regidores de mayoría relativa, dos síndicos y cuatro de representación proporcional; mientras que en el resto de los municipios serían cinco regidores de mayoría relativa, un síndico y dos de representación proporcional.

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De acuerdo con el documento, el proyecto mantiene la integración de regidurías por representación proporcional, pero reduce su número en los ayuntamientos y establece que el total de regidurías será definido por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) tras cada proceso electoral. También obligaría a garantizar la paridad de género en candidaturas y mantiene la figura de suplentes, como parte de la reconfiguración en la integración de los cabildos.