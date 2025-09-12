Busca UASLP que pago de Gobierno sea en efectivo: Zermeño

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) busca que el pago de la deuda que mantiene el Gobierno del Estado se realice en efectivo, y no en especie, para garantizar la liquidez necesaria para cubrir sus operaciones durante 2025.

Así lo explicó el rector, Alejandro Zermeño Guerra, quien indicó que este año los recursos son indispensables para cumplir con compromisos como la primera quincena de noviembre y los aguinaldos del personal.

Detalló que los recursos federales han llegado puntualmente a la Universidad y que no existe retraso por parte de la Federación. No obstante, la diferencia principal radica en las aportaciones que debe hacer el Estado, también provenientes de participaciones federales.

Aunque en ejercicios anteriores se había permitido cubrir parte de la deuda mediante obras, para este año se requiere que el pago sea líquido, debido a la planeación financiera de la institución.

Zermeño Guerra afirmó que las negociaciones con la Secretaría de Gobierno estatal y la Secretaría de Finanzas estatal han mostrado avances. Señaló que se entregaron documentos aclaratorios que permitirían alcanzar un acuerdo y confió en que el diálogo conducirá a una solución favorable para ambas partes antes de noviembre.

Sobre la comunidad universitaria, el rector llamó a mantener la calma y adelantó que no se promoverán manifestaciones. Asimismo, aclaró que la situación financiera de la UASLP no tiene relación con la expansión de la Universidad Rosario Castellanos, cuyo objetivo es ampliar la cobertura educativa para los jóvenes potosinos.