Buscan 5 mdp para restaurar torre de Templo del Carmen

El Ayuntamiento de la capital potosina ingresó un nuevo proyecto para la conservación del Templo de Nuestra Señora del Carmen, enfocado en la intervención de su torre, una etapa pendiente dentro de los trabajos integrales del emblemático recinto histórico.

La directora de Turismo municipal, Claudia Lorena Peralta, informó que esta nueva fase contempla una inversión estimada de cinco millones de pesos, recursos que ya fueron solicitados a la Federación, debido a la complejidad técnica y el alto costo que implica la restauración de inmuebles históricos.

Precisó que la torre no fue incluida en las intervenciones recientes, por lo que este nuevo planteamiento busca dar continuidad al proceso de conservación integral del templo, uno de los más representativos del Centro Histórico de San Luis Potosí.

Destacó que este recinto no solo posee un alto valor arquitectónico y artístico, sino que también es fundamental para la vida cultural y religiosa de la ciudad, al ser el punto de partida de la tradicional Procesión del Silencio, considerada uno de los eventos más importantes de la Semana Santa en la capital potosina.

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En ese sentido, subrayó que el Templo del Carmen es un sitio imprescindible dentro de los recorridos turísticos, especialmente en el segmento de turismo religioso y cultural, lo que refuerza la necesidad de preservar sus condiciones estructurales y estéticas.

Finalmente, recordó que este tipo de proyectos están regulados por instancias como la UNESCO y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), por lo que reiteró la importancia de obtener el respaldo federal para concretar esta nueva etapa de intervención.