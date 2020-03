Buscan a 300 niños potosinos sin vacuna contra sarampión

En San Luis Potosí comenzó la búsqueda de manera emergente de aproximadamente 300 niños que están en etapa de vacunación y no han recibido su dosis o solo una parte de la vacuna contra el sarampión, toda vez que los casos que se han presentado en la Ciudad de México han tenido que ver al menos dos de ellos con niños que no fueron vacunados contra la enfermedad, informó la titular de los Servicios de Salud, Mónica Liliana Rangel Martínez.

La secretaria de Salud añadió que en este caso hay vacunas suficientes en existencia en la entidad, sin embargo, los servicios de salud de la federación acaban de notificar la compra emergente de más de 11 millones de vacunas para el sarampión, aunque reconoció que hay un déficit en otras vacunas que también forman parte del esquema de la cartilla.

A pesar de que en la Ciudad de México ya se han presentado al menos cuatro nuevos casos de sarampión, enfermedad que ya se consideraba erradicada Rangel Martínez subrayó que no hay una alerta sanitaria, ni una cuestión de emergencia por este asunto.

Señaló que han implementado medidas preventivas y se ha instruido a los hospitales y centros de salud para que reporten a pacientes que presente manchas o erupciones en la piel, para que lo antes posible se le canalice y se le hagan las pruebas para descartar un posible caso de sarampión.