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Buscan frenar uso de vapeadores en SLP con reforma

Iniciativa busca prevenir consumo de cigarrillos electrónicos en jóvenes

Por Pulso Online

Abril 06, 2026 12:08 p.m.
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Propuesta contra vapes en SLP

Propuesta contra vapes en SLP

El diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno presentó una iniciativa para reformar la Ley de Salud del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de ampliar el Programa contra el Tabaquismo e incluir acciones específicas contra el uso de cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos análogos.

De acuerdo con el legislador, el consumo de estos productos ha crecido en los últimos años, especialmente entre adolescentes y jóvenes, pese a que la Ley General de Salud prohíbe su producción, importación, distribución, venta y publicidad.

"La juventud constituye el grupo más vulnerable frente a esta problemática", señaló Badillo Moreno, al advertir que la publicidad en redes sociales, la percepción de menor riesgo y la facilidad de acceso han impulsado su uso.

El diputado indicó que la falta de claridad en la legislación estatal puede provocar desconocimiento sobre su ilegalidad, lo que favorece su presencia en espacios públicos y privados.

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La propuesta contempla que la Secretaría de Salud del Estado, en coordinación con autoridades federales y municipales, implemente campañas permanentes de prevención y concientización dirigidas a jóvenes y familias.

La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis y dictamen.

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