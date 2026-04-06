Buscan frenar uso de vapeadores en SLP con reforma
Iniciativa busca prevenir consumo de cigarrillos electrónicos en jóvenes
El diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno presentó una iniciativa para reformar la Ley de Salud del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de ampliar el Programa contra el Tabaquismo e incluir acciones específicas contra el uso de cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos análogos.
De acuerdo con el legislador, el consumo de estos productos ha crecido en los últimos años, especialmente entre adolescentes y jóvenes, pese a que la Ley General de Salud prohíbe su producción, importación, distribución, venta y publicidad.
"La juventud constituye el grupo más vulnerable frente a esta problemática", señaló Badillo Moreno, al advertir que la publicidad en redes sociales, la percepción de menor riesgo y la facilidad de acceso han impulsado su uso.
El diputado indicó que la falta de claridad en la legislación estatal puede provocar desconocimiento sobre su ilegalidad, lo que favorece su presencia en espacios públicos y privados.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
La propuesta contempla que la Secretaría de Salud del Estado, en coordinación con autoridades federales y municipales, implemente campañas permanentes de prevención y concientización dirigidas a jóvenes y familias.
La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis y dictamen.
Crece sin control la venta de "vapes" en SLP: menores en riesgo
Inacción de autoridades ante venta de vapes a menores
no te pierdas estas noticias
Buscan frenar uso de vapeadores en SLP con reforma
Pulso Online
Iniciativa busca prevenir consumo de cigarrillos electrónicos en jóvenes
UPSLP mantiene abierto proceso de ingreso en periodo vacacional
Redacción
Continúa recepción de documentos y orientación
Revisan en SLP proceso de elección judicial de 2025
Pulso Online
Mesas de trabajo buscan ajustes a la ley electoral en SLP