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Buscan ocho municipios financiamiento de Banobras

El Legislativo debe autorizar la contratación de dicha deuda pública

Por Ana Paula Vázquez

Marzo 18, 2026 01:17 p.m.
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Buscan ocho municipios financiamiento de Banobras

Ocho municipios de San Luis Potosí buscan acceder a financiamientos de la banca de desarrollo, cuya contratación dependerá de la autorización del Congreso del Estado.

El titular de la Oficina de Promoción del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Armando Navarro Tapia, detalló que tres ayuntamientos tramitan créditos respaldados por el Fondo General de Participaciones —Tampacán, Vanegas y Tanlajás—, mientras que otros cinco optan por adelantos de hasta el 25 por ciento del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), destinados a inversión pública productiva.

El funcionario explicó que, el procedimiento exige la aprobación de Cabildo y, posteriormente, la autorización del Congreso del Estado, requisito indispensable para la contratación de deuda pública municipal.

Entre los expedientes que ya avanzan se encuentra el de Tampacán, cuyo Cabildo autorizó el 22 de octubre de 2025 la contratación de uno o varios créditos hasta por un millón 500 mil pesos, a pagarse en un plazo de hasta tres años. El recurso se destinará a la adquisición de un terreno para un relleno sanitario y será garantizado con participaciones federales mediante un esquema de mandato irrevocable o fideicomiso.

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En el caso del FAIS, los municipios que ya cuentan con autorización de Cabildo son Rayón, San Ciro de Acosta, Vanegas, Santa Catarina y Tamasopo, aunque algunos expedientes aún están en integración antes de su presentación ante el Congreso del Estado.

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