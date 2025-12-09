Buscan que las y los diputados justifiquen trabajo a distancia

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado revisará la propuesta de justificar las ausencias de las y los diputados en las comisiones, planteada por Rubén Guajardo Barrera, del PAN, en medio de la creciente participación a distancia en estas sesiones.

La discusión surge por el uso de herramientas digitales que algunos legisladores consideran prácticas, mientras que otros denuncian posibles abusos.

El presidente de la Jucopo, Héctor Serrano Cortés, recordó que la práctica de asistir virtualmente se implementó durante la pandemia para reducir riesgos de contagio y que, posteriormente, una iniciativa la regularizó para cumplir con las condiciones reglamentarias. Serrano dijo que, en su opinión, lo ideal sería que todos los diputados asistieran presencialmente y que solo deberían justificarse ausencias por enfermedades o emergencias fuera de la voluntad de las y los legisladores.

El diputado indicó que se revisará el reglamento para perfeccionar estas disposiciones. Señaló que la asistencia virtual puede ser práctica, especialmente para quienes viajan desde distritos alejados como la Huasteca, pero consideró que la dinámica actual debería adaptarse a las condiciones de salud y priorizar la presencia física.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En cuanto a la calidad de los debates, Serrano señaló que muchos dictámenes se revisan antes de las sesiones, por lo que la ausencia de un legislador no necesariamente afecta la discusión o las decisiones en las comisiones. Esto agiliza las votaciones, aunque genera cuestionamientos sobre la participación real de quienes participan a distancia.

Rubén Guajardo Barrera aclaró que su propuesta no pretende prohibir la asistencia virtual, sino justificarla y transparentarla. Señaló que, aunque la tecnología facilita el trabajo legislativo, el uso indiscriminado genera dudas sobre la participación de algunos diputados.