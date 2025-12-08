logo pulso
Propone RGB justificar el trabajo “a distancia”

Dice el panista que él se ausenta de la ciudad viernes y sábados

Por Ana Paula Vázquez

Diciembre 08, 2025 03:00 a.m.
A
Propone RGB justificar el trabajo “a distancia”

“No se trata de prohibir la asistencia virtual, sino de justificarla”, argumentó Rubén Guajardo Barrera, diputado del PAN, en medio de la discusión sobre la participación a distancia en las comisiones del Congreso del Estado. 

La polémica surge ante la creciente cifra de faltas presenciales en las mismas y el uso de herramientas digitales que algunos legisladores consideran prácticas, mientras que otros denuncian abusos.

Guajardo puso como ejemplo su situación personal: todos los viernes y sábados viaja a la Ciudad de México para cursar un posgrado, lo que le impide asistir físicamente a algunas comisiones. “Sí creo que más que eliminarlas, creo que lo que debemos hacer es justificarlas. La ley orgánica y el reglamento justifican el porqué no puedes estar presencialmente”, explicó, y agregó que enviar un oficio con esta justificación y hacerlo público permitiría cumplir con la norma y tener  transparencia.

El diputado señaló que, aunque la tecnología puede mejorar la eficiencia del trabajo legislativo, su uso indiscriminado genera dudas sobre la participación real.

