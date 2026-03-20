Buscan regular la operación de anexos

La operación de centros de rehabilitación que carecen de registro y certificación en San Luis Potosí se colocó en el centro del análisis legislativo, ante la necesidad de establecer controles más claros sobre estos espacios, señaló el diputado Luis Felipe Castro Barrón tras reunirse con representantes del sector.

Durante el encuentro, el legislador señaló que una de las principales problemáticas es la operación de clínicas que no cuentan con registro ni certificación, por lo que consideró necesario establecer mecanismos que regulen su funcionamiento y obliguen al cumplimiento de la normativa vigente.

Castro Barrón indicó que los representantes del sector plantearon la necesidad de impulsar una iniciativa que garantice procesos claros para la obtención de licencias, así como la certificación de los centros, con el fin de brindar certeza a las familias sobre las condiciones en las que se encuentran las personas internadas.

Asimismo, mencionó que se presentó una propuesta para desarrollar una Ley y Estrategia de Regulación de Centros de Rehabilitación, orientada a definir lineamientos de operación, establecer criterios de supervisión institucional. "Los que no lo tengan definitivamente que desaparezcan y dejen de estar engañando a las familias, entonces son más las que no están certificadas y eso son lo que tenemos que ponernos a trabajar", apuntó.

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