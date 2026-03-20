¿A qué hora es el Equinoccio de Primavera en México?

Este viernes 20 de marzo, el hemisferio norte de la Tierra se despide del invierno, pues oficialmente, la temporada del año cambia con el místico equinoccio de primavera.

Este fenómeno es sólo el inicio de una época que traerá días más largos, llenos de sol y temperaturas mucho más cálidas a las que nos acostumbramos en los últimos meses. Se caracteriza por ser un periodo en el que los días duran casi lo mismo que las noches —al menos por un corto tiempo—, antes de que la temporada se prepare para recibir el verano.

Se ha posicionado como uno de los eventos astronómicos más importantes, no solo por su significado científico y natural, sino por su importante valor cultural, pues cada año, miles de personas en el país se alistan para verlo, darle la bienvenida a la temporada de la renovación y recibir la energía de la mejor manera.

¿A qué hora es el equinoccio de primavera 2026?

El equinoccio de primavera 2026 se llevará a cabo este viernes 20 de marzo, exactamente a las 8:46 de la mañana (horario del centro de a México).

Aunque no suele ser un evento fácil de observar —como una Luna llena o un eclipse—, hay algunas zonas arqueológicas en el país donde los efectos visuales del cambio de temporada pueden apreciarse a simple vista.

De acuerdo con National Geographic, el equinoccio ocurre cuando el Sol se posiciona directamente sobre el ecuador terrestre, lo que provoca que la luz solar se distribuya de manera uniforme en ambos hemisferios.