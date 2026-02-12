Cabildo garantiza realización de obras para San Luis capital

Con el voto unánime de sus integrantes, el Cabildo de San Luis Capital aprobó la subasta pública de 18 bienes municipales, medida que permitirá garantizar los recursos necesarios para la ejecución de grandes obras de infraestructura en la ciudad. La decisión fortalece la estrategia financiera del Ayuntamiento para impulsar proyectos prioritarios que impactarán directamente en la movilidad, el desarrollo urbano y la calidad de vida de la población.

Luego de la sesión de Cabildo, en rueda de prensa en la que fue acompañado por regidores coordinadores de las fuerzas políticas que integran el Cabildo, el alcalde Enrique Galindo Ceballos destacó que este procedimiento se realizará con total transparencia en el manejo de los recursos, para lo que se creó una comisión de vigilancia integrada por regidoras y regidores, encargada de supervisar todo el proceso, desde la subasta hasta el destino final del dinero recaudado. Entre las obras que se verán beneficiadas destacan el paso a desnivel de El Saucito, el desnivel de la salida a Guadalajara, el puente del bulevar Río Españita y la ampliación de la Unidad Básica de Rehabilitación del Centro de Desarrollo Comunitario Maravillas, del DIF Capitalino.

El alcalde Enrique Galindo Ceballos explicó que los inmuebles cuentan con avalúos catastrales y comerciales respaldados por tres dictámenes formales, y se localizan en zonas como Villa Magna, Cordillera del Marqués, Zona Industrial, Sierra Vista, Puerta de Piedra y Camino Real a Guanajuato, entre otras. Precisó que se trata de predios en breña que actualmente no generan valor funcional para la ciudad ni están destinados a áreas verdes o parques, por lo que podrían orientarse principalmente a proyectos de desarrollo habitacional. La subasta podría generar entre 900 y mil 100 millones de pesos.

El presidente municipal destacó que el proceso se llevará a cabo bajo criterios estrictos de transparencia y legalidad, y recordó que el patrimonio municipal supera los mil 200 inmuebles en toda la capital, por lo que la enajenación de estos 18 predios forma parte de una estrategia responsable para contar con mayor obra pública este año.

Finalmente, agradeció a las y los integrantes del Cabildo por construir un acuerdo unánime que, afirmó, permitirá consolidar proyectos estratégicos en beneficio de San Luis Capital y sus habitantes.