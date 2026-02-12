logo pulso
Reportan tráfico intenso en cuadrantes oriente y centro de la capital

Incrementa carga vehicular en zona oriente y flujo peatonal en el centro

Por Redacción

Febrero 12, 2026 08:01 a.m.
A
Las vialidades de los cuadrantes centro, oriente y norte de la ciudad registran esta mañana la mayor movilidad, con incremento gradual en la carga vehicular y avance lento, principalmente en la zona oriente.

 

Autoridades de vialidad recomendaron salir con tiempo si se dirige hacia ese sector, ya que el flujo continúa en aumento conforme avanza la mañana.

 

En el cuadrante centro también se reporta presencia importante de peatones, por lo que se pide a conductores moderar la velocidad y ceder el paso, a fin de evitar incidentes.

El cuadrante norte mantiene tránsito constante, dentro de los niveles habituales de una jornada laboral.

