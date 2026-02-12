Reportan tráfico intenso en cuadrantes oriente y centro de la capital
Incrementa carga vehicular en zona oriente y flujo peatonal en el centro
Las vialidades de los cuadrantes centro, oriente y norte de la ciudad registran esta mañana la mayor movilidad, con incremento gradual en la carga vehicular y avance lento, principalmente en la zona oriente.
Autoridades de vialidad recomendaron salir con tiempo si se dirige hacia ese sector, ya que el flujo continúa en aumento conforme avanza la mañana.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
En el cuadrante centro también se reporta presencia importante de peatones, por lo que se pide a conductores moderar la velocidad y ceder el paso, a fin de evitar incidentes.
El cuadrante norte mantiene tránsito constante, dentro de los niveles habituales de una jornada laboral.
no te pierdas estas noticias
Pronostican mínimas de 7 grados en zona centro de SLP
Redacción
Temperaturas bajarán durante la madrugada en zona centro y Altiplano
Reportan tráfico intenso en cuadrantes oriente y centro de la capital
Redacción
Incrementa carga vehicular en zona oriente y flujo peatonal en el centro
Impulsará Canacintra cuidado del ambiente
Martín Rodríguez
Se busca impulsar la sostenibilidad y regulación para un ecosistema productivo a largo plazo.