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Cae mujer ex policía por asesinato de "El Tontín"

Era buscada desde 2021 por el homicidio del DJ; ya había dos sentenciados por el crimen

Por Rubén Pacheco

Abril 11, 2026 11:15 a.m.
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Cae mujer ex policía por asesinato de "El Tontín"

A más de cuatro años del asesinato del sonidero de Kiss Sound, Juan Manuel Quistian, conocido como "El Tontín" o "El Rey del Wepa", fue detenida una tercera persona presuntamente implicada en el crimen. Se trata de una mujer que, al momento de los hechos, se desempeñaba como elemento de la Guardia Municipal de la capital potosina.

La Policía de Investigación (PDI) informó este día que cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Nohemí Carolina N., señalada como probable responsable del delito de homicidio calificado ocurrido el 5 de octubre de 2021. La detención se realizó en la colonia Satélite.

De acuerdo con la causa penal, la exagente habría participado conduciendo el vehículo desde el cual otros implicados —Marisol N., José Arturo N. y José Alberto N.dispararon con armas de grueso calibre contra el artista, quien se trasladaba en una camioneta.

Con esta captura, suman ya cuatro personas detenidas por el homicidio que conmocionó a la comunidad sonidera.

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En el caso de José Arturo N. y José Alberto N., ambos fueron sentenciados en diciembre de 2023 a 30 años de prisión, tras el proceso penal en su contra.

Hasta el momento, se desconoce si los sentenciados aportaron información a la Fiscalía General del Estado (FGE) que permitiera identificar la participación de la ahora detenida.

Destaca que tres de los cuatro implicados eran policías municipales: dos de la capital potosina (Nohemí Carolina N. y José Alberto N.) y una de Soledad de Graciano Sánchez (Mónica N.), lo que apunta a la posible operación de un grupo delictivo integrado por elementos de seguridad.

Impacto en la comunidad sonidera

Cabe recordar que José Alberto N., ex policía municipal, también fue vinculado a proceso por el homicidio de una compañera de corporación, ocurrido el 28 de octubre de 2021 en el fraccionamiento San Angelín, mientras la agente realizaba labores de vigilancia.

En reconocimiento a su impacto social, el 10 de octubre de 2023 el Gobierno del Estado develó una estatua de bronce en su honor en el barrio de Tlaxcala, obra del artista potosino Juan Gorupo.

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Más allá de su trayectoria como sonidero en la Ciudad de México y el Estado de México, "El Tontín" era reconocido por mediar conflictos entre grupos pandilleriles en la zona metropolitana, promoviendo acuerdos de paz que evitaban enfrentamientos violentos.

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