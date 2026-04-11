Investigan abandono de tres menores en Barrio Vergel

Los tres menores rescatados tras ser localizados solos en una vivienda del fraccionamiento Barrio Vergel, al norte de la capital potosina, permanecen bajo resguardo de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA).

Así lo informó la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), María Manuela García Cázares, quien precisó que ya se inició una carpeta de investigación en la Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales.

Los niños, de uno, siete y 11 años de edad, fueron auxiliados por elementos de la Guardia Municipal luego de atender un reporte ciudadano que alertaba sobre el llanto constante de uno de los menores en una vivienda ubicada en la calle Vergel de la Laguna.

De acuerdo con las primeras indagatorias, la madre y una tía habrían salido a trabajar, dejando a los menores solos en el domicilio, por lo que la investigación se centra en un posible caso de omisión de cuidados.

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Mientras se determina la situación legal, los menores fueron canalizados a una casa de asistencia del Sistema Estatal DIF, donde reciben alimentación, atención médica y acompañamiento integral.

Según datos del Inegi, a inicios de 2026 más de 519 mil mujeres forman parte de la población económicamente activa en San Luis Potosí, contexto que especialistas han señalado como un factor que puede influir en dinámicas familiares, aunque cada caso debe analizarse de manera particular.