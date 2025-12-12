Cae objetivo prioritario que se escondía en Aguascalientes
Se le acusa de homicidio calificado por hechos en la Satélite
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), en colaboración con autoridades de Aguascalientes, detuvo a Nephtalí "N", considerado objetivo prioritario en la entidad, por su presunta participación en diversos hechos delictivos registrados en la capital potosina.
Elementos de la Policía de Investigación (PDI) le cumplimentaron una orden de aprehensión al probable responsable, por los delitos de homicidio calificado en concurso real con homicidio calificado en grado de tentativa.
Estos ilícitos se derivan de un ataque ocurrido el 17 de agosto de 2025, cuando el probable responsable habría disparado contra varias personas en un salón de eventos ubicado en la calle República de Honduras, en la colonia Satélite.
Tras iniciar las indagatorias, la FGESLP obtuvo el mandamiento judicial y comenzó el seguimiento del señalado, logrando ubicarlo en la colonia Villas del Tec, en el estado de Aguascalientes. Con el apoyo del convenio de colaboración entre ambas entidades, se efectuó su captura y traslado a San Luis Potosí.
En las próximas horas, el imputado será presentado ante un Juez de Control, donde agentes del Ministerio Público solicitarán su vinculación a proceso. Asimismo, continúan las investigaciones, ya que podría estar relacionado con otros hechos generadores de violencia en la ciudad
Capturan en Soledad a un objetivo prioritario
El sujeto es reincidente de distintos ilícitos y tiene órdenes de arresto
