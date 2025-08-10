Calles en abandono: persisten daños y obras inconclusas en la zona sur de la capital

Vecinos y automovilistas de la zona sur de la capital denuncian el abandono en el que se encuentra la calle Artículo 123, una vialidad clave para la movilidad de la ciudad que hoy luce llena de baches, con tramos de concreto levantado y trabajos inconclusos de reparación de tuberías.

De acuerdo con habitantes de la colonia, desde hace tiempo se mantienen dos obras de rehabilitación del sistema de agua potable a cargo de Interapas, pero ninguna ha sido concluida. Los montones de escombro y el material dejado sobre la vía obligan a los conductores a maniobrar en zigzag, poniendo en riesgo su seguridad.

El problema se agrava durante la temporada de lluvias, cuando algunos tramos de la calle se inundan, ocultando el pavimento dañado y provocando accidentes. Peatones también enfrentan dificultades para transitar debido a los encharcamientos y al deterioro del concreto.

La calle Artículo 123 no es una vialidad menor: conecta directamente con el Circuito Potosí (antes Periférico), que enlaza a la avenida Salk y a la zona norte de la ciudad. También se ubica cerca del bulevar Río Españita y del antiguo camino a Simón Díaz. Por esta ruta circula transporte público como la Ruta 14 y decenas de taxis que a diario sortean los obstáculos.

Esta problemática también impacta a la comunidad religiosa que acude a la Parroquia de Jesús Resucitado y al alumnado de la escuela primaria Juan Sarabia, ambos recintos ubicados sobre esta calle, quienes deben enfrentar las mismas dificultades para acceder de manera segura.

Vecinos y locatarios exigen una intervención inmediata por parte de las autoridades municipales, pues consideran inaceptable que una vía tan importante permanezca en condiciones deplorables.